Bau der Ortsumgehung Benningen Sperrung der Straße nach Freiberg

Benningen - Am vergangenen Sonntag hat sich die Einsetzung des Mittelstückes der neuen Neckarbrücke bei Benningen zum ersten Mal gejährt. „Ein Meilenstein“, hieß es damals, als das 145 Tonnen schwere und 47 Meter lange Teil seinen Platz fand. Seither ist einiges passiert – und die Bauarbeiten gehen in eine weitere heiße Phase. Nachdem nämlich die neue Neckarbrücke so gut wie fertig ist, geht es ab kommenden Montag an den Bau der Umgehungsstraße selbst. Des weiteren steht der östliche und westliche Anschluss an die bestehende L 1138 auf dem Plan. Die Baumaßnahme ist in drei Abschnitte unterteilt, informiert das Regierungspräsidium Stuttgart.