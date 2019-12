Basketballer des TV Marbach sind klarer Außenseiter Der Tabellenletzte bekommt es mit dem Ligaprimus zu tun

Event in Höpfigheim abgesagt

Wind verhindert Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt in Höpfigheim kann an diesem Samstag, 14. Dezember, nicht stattfinden. Der Wind wehte am Morgen zu stark, die Pavillons standen nicht mehr sicher. Wetterexperte Yannick Garbe gab zudem eine Sturmwarnung für die Region heraus.