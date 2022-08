Basketball Weiler-Babb da, Theis fehlt: Personalpuzzle für Herbert

Und so steht Herbert vor dem ersten wirklichen Härtetest in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin (1. bis 18. September) vor einem schweren Personalpuzzle. Eigentlich hatte der Bundestrainer das traditionelle Turnier dazu nutzen wollen, sein Team endlich einzuspielen. "Ich will sehen, wie die Jungs ihre Rollen finden", hatte Herbert gesagt.