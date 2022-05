Basketball "Wahnsinniger Schritt" zum Gipfel: Bayern wollen Coup

Hunter: "Fühle mich nie als Außenseiter"

Doch die Hürde Barcelona, die Trinchieri zwischenzeitlich blumig als den Mount Everest für Bergsteiger beschrieben hatte, könnte höher nicht sein. Doch die Münchner glauben an ihre Chance. "Ich fühle mich nie als Außenseiter", sagte der amerikanische Center Othello Hunter. Das Warm-up in der Bundesliga glückte am Sonntagabend beim 92:57 gegen Würzburg erwartungsgemäß problemlos.

Dank einer defensiven Meisterleistung hatten die Bayern zwei Tage zuvor das katalanische Starensemble von Trainer Sarunas Jasikevicius beim 59:52 zermürbt. "Jetzt ist alles möglich", sagte Forward Augustine Rubit. Es war nach dem 90:75 in Barcelona der zweite Münchner Sieg in der Serie. "Wir wissen, was uns in Barcelona erwartet", sagte Trinchieri. "Wir kehren in den Rachen des Hais zurück."