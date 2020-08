Basketball-Topliga Könnte "nicht egaler sein": James pariert Trump-Attacke

Trump hatte angesichts der Aktionen, mit der fast alle Profis auf Polizeigewalt und soziale Ungerechtigkeiten aufmerksam machen wollen, in der Talkshow "Fox and Friends" gesagt, er werde künftig den Fernseher abschalten. Bereits in der Vergangenheit hatte der amerikanische Präsident angekündigt, wegen der Proteste während der Hymne beispielsweise Spiele der Fußball-Nationalteams ignorieren zu wollen. "Ich glaube wirklich nicht, dass die Basketball-Community traurig darüber ist, ihn als Zuschauer zu verlieren", sagte James und meinte mit spöttischem Lächeln: "Das Spiel wird weitergehen, auch ohne dass er zuschaut. (...) Uns könnte es nicht egaler sein."