Basketball Tipps und Tricks vom Riesen-Profi

Auch „Vier gewinnt“, Memory und Kegeln spielten beim Programm eine Rolle. Für die Wettkämpfe wurden die Kinder in Gruppen gelost, für die sie sich Namen wie Rainbowtigers, Basketball-Ente oder Marbacher Mauer ausgedacht haben. Für die Mittagspausen hatte Michél Lochmann Pizza und Döner organisiert, der Kuchen für die Nachmittagspausen kam von den Eltern. „Die Väter und Mütter waren sehr engagiert, in fünf Minuten hatte ich die Zusage für 40 Kuchen“, erzählte der Camp-Leiter schmunzelnd.

Jugend und Aktive sollen wieder besser verzahnt werden

Das Basketball-Camp des Marbacher Vereins ist ein Baustein, um wieder mehr Nachwuchs zu gewinnen, die nach Jahren in der Oberliga derzeit nur in der Kreisliga spielen. „Vor ein paar Jahren ist uns die Verzahnung des Jugendbereichs mit dem Aktivenbereich entglitten“, räumt Abteilungsleiter Simon Albert offen ein. Nach der Corona-Pandemie seien viele Kinder zum Basketball gekommen, derzeit mangele es an der notwendigen Anzahl von Jugendtrainern.

Einer von ihnen, Stefan Kamenz, hat bei den Übungen von Marc Salzer, eifrig mitgeschrieben. „Da werde ich das ein oder andere in die nächsten Trainingseinheiten einbauen“, versprach der Coach der U12. Erst mal aber musste Marc Salzer, der zehn bis 15 solcher Camps pro Jahr in In- und Ausland anbietet, noch eifrig Autogramme schreiben. Sie sind eines von mehreren Erinnerungsstücken, das die Kinder nach den zwei Tagen mit nach Hause nahmen. Nach dem abschließenden Turnierspiel gab es für alle zudem Urkunden und eine Medaille.