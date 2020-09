Basketball Thunder erzwingen Spiel sieben in den NBA-Playoffs

Schröder konnte offensiv nicht ganz an die starken Leistungen aus den beiden vorausgegangenen Spielen anknüpfen, war aber insbesondere in der Abwehr ein wichtiger Faktor für den Erfolg. Insgesamt 14 Mal wechselte die Führung in dem vielbeachteten sechsten Duell der beiden Mannschaften, in dem Paul in entscheidenden Szenen voranging. "Er hat einen unglaublichen Basketball-IQ, er ist ein unfassbarer Wettkämpfer und hat einen riesigen Willen zu gewinnen", lobte Trainer Billy Donovan. "Er hat einen unglaublichen Job gemacht. Er war spektakulär heute Abend." Und Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers twitterte: "CP3 !!!!!!! Respektiert seinen Namen und mehr!"