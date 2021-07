Basketball-Talent NBA-Draft: Wagner von Orlando Magic als Achter ausgewählt

In der vergangenen Saison hatte bereits Wagners älterer Bruder Moritz (24) für die Magic gespielt. "Franzi, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist unglaublich, du verdienst es. Davon träumst du dein ganzes Leben. Ich bin sprachlos, genieße den Moment, ich liebe dich", sagte Nationalspieler Moritz, der derzeit bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei ist, in einer emotionalen Videobotschaft.