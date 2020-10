Basketball Starker Butler lässt Miami Heat im NBA-Finale wieder hoffen

Bei den Lakers, die in der Best-of-Seven-Serie nun nur noch mit 2:1 in Führung liegen, kam LeBron James auf 25 Punkte. Anthony Davis, der in den ersten beiden Spielen aufgetrumpft hatte, gelangen 15 Punkte. Aufgrund zu vieler Fouls war er jedoch früh in der Partie hinsichtlich seiner Spielweise eingeschränkt.