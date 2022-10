Basketball Schröder, Wagner, Theis: EM-Stars mit NBA-Neustart

"Dirk ist der beste, der je die Viererposition gespielt hat. Ihn mit Dirk oder irgendeiner anderen Person zu vergleichen, das sollte man nicht. Er ist Franz Wagner, er soll seine eigene Geschichte schreiben", sagte Schröder der Deutschen Presse-Agentur und ergänzte: "Die soll natürlich, wenn es geht, noch besser sein als die von Dirk."

Wagner geht in seine zweite Saison bei den Orlando Magic. Die Erfahrungen bei der EM sollten dazu beitragen, dass er das ohnehin schon starke Niveau der Premierensaison halten kann. "Er arbeitet sehr, sehr hart, weiß genau, welche Linie er fährt. Er wird auf jeden Fall sehr, sehr special", sagte Schröder, der wieder für die Los Angeles Lakers spielt, über seinen Nationalmannschafts-Kollegen. "Ich freue mich darauf die nächsten Jahre mit ihm in der Natio zu spielen und bin auch neugierig, wie seine Rolle dieses Jahr aussieht und wie er den nächsten Schritt geht."

Daniel Theis

In der Nationalmannschaft waren Erfahrung und Abwehrqualitäten des 30-Jährigen von enormer Bedeutung für den Erfolg bei der Europameisterschaft - dass Theis beides bei seinem neuen Team Indiana Pacers einbringen kann, scheint aber unwahrscheinlich. Die Mannschaft befindet sich im Umbruch, Trainer Rick Carlisle setzt auf die jungen Leute und den Faktor Zeit.

Theis, der in einem Tauschgeschäft der Boston Celtics mit den Pacers nach Indiana geschickt wurde, ist einer der bestbezahlten Spieler im Kader und gilt als Kandidat für ein weiteres Tauschgeschäft. In der Vorbereitung kam er in keinem der Spiele zum Einsatz und stand zumeist auch gar nicht im Aufgebot für die jeweilige Partie. Der Start in die Saison wird für den Center absehbar sehr zäh.

Maxi Kleber, Isaiah Hartenstein, Moritz Wagner

Kleber ist bei den Mavericks ein fester Bestandteil und zählt mit dem Team zu den Mannschaften, denen zumindest Außenseiterchancen auf den Titel zugetraut werden. In der vergangenen Saison war für Kleber, der wie Mavericks-Legende Dirk Nowitzki aus Würzburg kommt, Luka Doncic und Co. schließlich erst in den Finals der Western Conference Schluss. Auf die EM hatte er verzichtet, um Verletzungen auszukurieren.

Die Energie und der Wille von Moritz Wagner werden in Orlando geschätzt. Trotzdem werden seine Minuten als Rotationsspieler wohl schrumpfen im Vergleich zur vergangenen Saison. Die Magic holten im Draft an erster Stelle Paolo Banchero, der die gleiche Position spielt wie Franz Wagners vier Jahre älterer Bruder. Er fehlte bei der EM, weil er sich kurz davor verletzte.

Nach der guten Saison bei den Los Angeles Clippers ist Isaiah Hartenstein in dieser Spielzeit für die New York Knicks aktiv. Der 24-Jährige unterschrieb dort für zwei Jahre und wird den Eindrücken der Vorbereitung zufolge eine gute Rolle spielen. Für die Suche nach einem neuen Team hatte er auf die EM-Teilnahme verzichtet.