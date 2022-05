Basketball-Playoffs Ludwigsburger Basketballer fehlt ein Sieg zum Halbfinale

Die Mannschaft von Trainer-Routinier John Patrick siegte im zweiten von fünf möglichen Partien im Derby gegen ratiopharm Ulm nach Verlängerung mit 81:77 (69:69, 37:38) und führt in der Best-of-five-Serie mit 2:0. Mit einem Erfolg im dritten Aufeinandertreffen am Donnerstag (19.00 Uhr/Magentasport) in Ulm würde Ludwigsburg die Viertelfinal-Begegnung entscheiden.