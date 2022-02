Basketball NBA-Star Irving mit Saisonbestwert bei Nets-Sieg gegen Bucks

Im Topspiel des Tages holten die Memphis Grizzlies ein 116:110 gegen die Chicago Bulls. Überragender Mann auf dem Feld war Ja Morant, der zum Erfolg 46 Punkte beisteuerte und damit schon zum fünften Mal in dieser Saison auf mindestens 40 Zähler kommt. Die Grizzlies festigten durch den Sieg Rang drei in der Western Conference, die Bulls mussten Rang eins im Osten an die Miami Heat abgeben, die ihr Heimspiel gegen die San Antonio Spurs 133:129 gewannen.