Basketball NBA-Playoffs: Celtics erzwingen Spiel sieben gegen Bucks

Die Boston Celtics mit dem deutschen Nationalspieler Daniel Theis haben in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA das Entscheidungsspiel erzwungen.Sie gewannen bei den Milwaukee Bucks mit 108:95 (53:43) und können nun am Sonntag in heimischer Halle im siebten Duell der Best-of-seven-Serie den Einzug in die nächste Runde perfekt machen.