Basketball-Nationalspieler Schröders Zukunft bei den Lakers: Titel-Chance und Glamour

Nach übereinstimmenden Berichten von US-Medien haben die Lakers und Schröders bisheriger Club aber bereits die Grundlagen für das Geschäft gefunden und Schröders Zukunft liegt an der Westküste in Kalifornien. Die Lakers schicken im Gegenzug Danny Green nach Oklahoma und geben zudem bei der anstehenden Rechtevergabe an den Nachwuchstalenten am Mittwoch Zugriffsrecht Nummer 28 ab. Nach Angaben der "Los Angeles Times" haben die Lakers allerdings schon ihren Erstrunden-Pick für 2022 abgegeben und dürfen das nicht in mehreren Jahren tun - deswegen werde der Deal erst während des Drafts finalisiert werden können. Daran, dass Schröder zukünftig in Kalifornien spielt, gibt es aber keinen Zweifel mehr.