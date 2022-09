Basketball Nach dem Bronze-Coup: Wie geht es für das DBB-Team weiter?

Auf dem Weg zum NBA-Star

Der 21 Jahre alte Wagner erlebte eine starke erste Saison in der NBA. Für die Orlando Magic gelangen dem Berliner 15 Punkte im Schnitt bei guten Quoten, er zählte zu den fünf besten Neulingen der gesamten Liga. Wagner war in allen Statistiken besser als Superstar Dirk Nowitzki in dessen erster Saison. "Ich war positiv überrascht, wie abgezockt er ist, wie athletisch er mithalten kann, wie talentiert er ist. Er kann so ein bisschen alles mit dem Ball", sagte Nowitzki. Häufig legen Profis in ihrem zweiten Jahr eine deutliche Leistungssteigerung hin.