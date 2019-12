Basketball-Landesliga Einer wird endlich mal gewinnen

Die Voraussetzungen sind auf Marbacher Seite nicht gerade als optimal zu bezeichnen, denn Dennis Ludwig und Nils Heyden werden sicher fehlen und wenn überhaupt erst in noch nicht absehbarer Zukunft wieder zur Verfügung stehen. Zudem waren am Donnerstag, als Teamcaptain Simon Albert das Training leitete, nur vier Akteure da. Der Rest war beruflich verhindert oder eben angeschlagen. Immerhin werden die Marbacher am Sonntag mehr Spieler zur Verfügung haben als zuletzt beim MTV Stuttgart. So wird unter anderem Igor Golovnin wieder dabei sein. Hoffnung macht auch die Tatsache, dass die junge Marbacher Mannschaft trotz des schlechten Saisonstarts engagiert kämpft und sich nicht in ihr Schicksal ergibt. Die Chancen im Kellerduell stehen trotz aller Widrigkeiten so gut wie nie. „Auch wenn die Vorbereitung nicht optimal war, wollen wir definitiv alles geben, um unseren ersten Sieg zu holen. Wir wollen gut spielen und gewinnen“, verspricht Teamcaptain Albert. Bis zum Klassenerhalt ist es auch im Falle eines Sieges noch ein weiter Weg, doch würde ein Erfolgserlebnis den Marbachern Rückenwind für die restliche Saison geben.