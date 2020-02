Basketball-Landesliga Der TV Marbach feiert seinen ersten Saisonsieg

Anders als in den Wochen zuvor erlaubten sich die Marbacher keine Schwächeperiode. Von Beginn an drückten sie dem Spiel ihren Stempel auf. Bereits Mitte des ersten Viertels lag der TVM mit 13:3 in Führung, auch dank eines Dreiers von Nils Heyden, der nach mehreren Wochen Spielpause wieder auf dem Feld stand. Sowohl unter dem eigenen Korb wie auch in der Offensive agierten die Schillerstädter sehr sicher. Mit einem 23:7 ging es in die erste Pause.