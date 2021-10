Basketball Kleber stark beim Sieg der Mavericks in der NBA

Beim 104:99 trotz zwischenzeitlich 20 Punkten Rückstand kam Kleber auf ein sogenanntes Double Double. Er erzielte zwölf Punkte und holte zehn Rebounds. Damit war er der beste Rebounder seines Teams. Bemerkenswert waren zudem seine sechs geblockten Würfe - das hatte er zuvor erst einmal in seiner Karriere geschafft. "Das habe ich zu 100 Prozent gebraucht. Es ist eine Weile her, dass ich so viele Blocks und umkämpfte Würfe hatte", sagte Kleber. Bester Werfer für die Mavs war Luka Doncic mit 25 Punkten.