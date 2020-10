Basketball-Finalserie Sekunden fehlen zum NBA-Titel: Lakers müssen in Spiel sechs

James hatte Sekunden vor der Schlusssirene drei Verteidiger auf sich gezogen, den völlig freien Danny Green angespielt und auf den siegbringenden Wurf gehofft. Vergebens. Greens Versuch geriet zu kurz. Butler musste in den letzten Minuten umstrittene Freiwürfe herausholen und verwandeln, um sein Team am Leben zu halten - nachdem der Außenseiter über weite Strecken der Begegnung vorne lag und zwischenzeitlich mit elf Punkten geführt hatte. "So, wie wir dieses Spiel beendet haben, bringt uns das nicht weiter", monierte Butler, dem ein Triple-Double gelang mit zweistelligen Werten in den drei wichtigsten Statistik-Kategorien. "Wir müssen besser werden."