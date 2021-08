Basketball Erneut 200-Millionen-Vertrag für NBA-Star Curry

Obwohl die Warriors in der vorigen Saison bereits in den Vor-Playoffs ausschieden, zeigte der zweimal zum wertvollsten Spieler der Liga gekürte Curry starke Leistungen. Nach einer überstandenen Fraktur in der linken Hand, die ihn in der verkürzten Corona-Saison 2019/2020 zusätzlich ausgebremst hatte, erzielte er durchschnittlich 32 Punkte pro Partie und traf dabei 42 Prozent seiner Drei-Punkte-Würfe.