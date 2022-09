Basketball-EM Und nun Litauen: Deutsche in Hammergruppe bislang bravourös

In der als Hammergruppe gehandelten Vorrundenstaffel B sind die Gastgeber bislang der Maßstab. "Dass wir kühlen Kopf bewahrt haben und so gespielt haben, sagt viel über uns aus. Wir sind als Team zusammengeblieben", sagte Schröder. Überragende Defensive gegen die Franzosen, großartige Moral gegen Bosnien: So kann es nach dem Geschmack von Chefcoach Herbert weitergehen. Titelverteidiger Slowenien mit Luka Doncic, der sich auch in der Gruppe befindet, wurde zudem erst vor einer Woche in der WM-Quali bezwungen.