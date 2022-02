Basketball Dennis Schröder selbstbewusst: "Kenne meinen Wert"

Der Glaube an die eigene Qualität

Schröder hat seine Gründe - sowohl für das Nein zu den Lakers wie auch für den weiter vorhandenen Glauben an die eigene Qualität. "Es ist nicht so gewesen, wie ich mir das vorgestellt habe in LA. Es gab viele Dinge, wo ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich da langfristig unterschreiben will", sagt er über das schillernste Team der NBA. "Ich habe da nicht so gespielt, wie ich kann. Ich habe da nicht so gespielt, wie ein Dennis Schröder einem Team helfen kann."

Dass er dazu absolut in der Lage ist, hat er bei den Celtics immer wieder bewiesen - und ganz frisch in seiner erst zweiten Partie für die Rockets am Mittwoch. Am Tag vor der deutlichen Klatsche gegen die Clippers spielten die Texaner gegen das derzeit beste Team der Liga, die Phoenix Suns, und hatten den haushohen Favoriten am Rande einer Niederlage. Insbesondere, weil Schröder nicht nur 23 Punkte warf, sondern den Ball verteilte, dirigierte und die Mitspieler anleitete.

"Er ist ein sehr guter Kommunikator. Er weiß, wie er Jungs an die richtige Stelle kriegt. Er hat ein Bewusstsein für seine Mitspieler und übt viel Druck aus auf den Aufbauspieler des Gegners", lobt Rockets-Trainer Stephen Silas. Außerdem sei Schröder erfahren.

Basketballer geht es um Wertschätzung und Respekt

Unmittelbar nach dem Geschäft gingen einige Experten davon aus, dass die Rockets Schröder ausbezahlen und sich die Wege schnell trennen. Doch der Point Guard sagt: "Mein Berater macht seinen Job und spricht mit den Houston Rockets, und die wollten mich gerne für langfristig behalten. Dieses Jahr werde ich höchstwahrscheinlich hier bleiben." Man könne zwar nie etwas ausschließen, "aber dass die Leute zu mir kommen und mir ein gutes Gefühl geben, das ist natürlich besser als alles andere", sagte Schröder.

Darum geht es ihm inzwischen vor allem: Gebraucht und wertgeschätzt zu werden. Verantwortung und Respekt sind Schröder sogar wichtiger als ein Titel in der NBA. "Ich will nicht irgendwo hingehen, wo ich einfach 'ne Meisterschaft gewinne. Da bin ich zu stolz zu. Ich will da auch eine große Rolle spielen und dazu beitragen", sagt er. "Mich wohlzufühlen, das ist jetzt Priorität für mich."

Die Rockets seien daher gar kein schlechter Ort für ihn. Er sehe "viele, viele Spieler, die sehr, sehr talentiert sind. Wo wir ein paar Bausteine haben und drumherum bauen können." Sollten im Sommer einige erfahrene Profis kommen aus Mannschaften, die zuletzt erfolgreich gespielt hätten, "dann können wir auch was reißen." Schröder, so wirkt es, ist mit sich vollkommen im Reinen. Und freut sich auf Berlin und die Basketball Löwen Braunschweig.