Basketball Celtics gewinnen in NBA nach Verlängerung gegen Pacers

Die Boston Celtics um Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder haben in der NBA eine fast schon verloren geglaubte Partie doch noch gewonnen.Gegen die Indiana Pacers holte das Team nach Verlängerung ein 101:98, nachdem die Mannschaft über weite Strecken der Partie in Führung gelegen hatte, aber 6,2 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit mit zwei Punkten in Rückstand geraten war.