Basketball-Bundesliga Alba und Bayern vor "absolut brutalem" Finale

An die große Basketball-Kunst sei deshalb bei dem Showdown nicht zu denken, warnte Bayern-Kapitän Nihad Djedovic. "Ich gehe davon aus, dass das Finale von der Qualität her nicht so viel zeigen wird", sagte der Routinier, der nach einer langen Verletzungspause pünktlich zur Endspielserie gegen seinen Ex-Verein wieder einsatzfähig ist.

Dauer-Rivalen

Auch falls die Klasse fehlt - Brisanz gibt es in dem Duell genug. Dass ausgerechnet Alba in der vorigen Saison beim Quarantäne-Turnier in München den Titel holte, haben die Bayern nicht vergessen. "Wir jagen Alba", stellte Geschäftsführer Marko Pesic klar und erinnerte bei der Frage nach der Ausgangslage für das Finale daran, dass sein Ex-Club schließlich nach wie vor noch amtierender Meister ist.

Seit Jahren stehen sich Alba und die Bayern immer wieder in Endspielen gegenüber. "Das ist El Clasico", sagte Djedovic, der mit den Bayern zuletzt vier Finalsiege nacheinander gegen Berlin bejubelt hatte, darunter den 85:79-Pokalerfolg von Mitte Mai in München.

Damals feierten die Bayern von Trainer Andrea Trinchieri noch vor leeren Rängen. Nun werden erstmals in der Corona-Zeit wieder Fans in die Hallen gelassen: in die Berliner Mercedes-Benz-Arena 1450 zum ersten und 2000 Zuschauer zum zweiten Spiel. Die Bayern dürfen am Wochenende jeweils 1000 Anhänger in den Audi Dome reinlassen.

"Du bekommst von ihnen ganz viel Energie, und das Spiel läuft für einen selbst viel natürlicher, wenn du ein Feedback bekommst und nicht einfach nur vor dich hin spielst", erläuterte Giffey. Auch Djedovic erwartet reichlich Extra-Motivation von den Rängen.

Die dürfte nötig sein, schließlich müssen wohl beide Mannschaften auf verletzte Spieler verzichten. Die Alba-Profis Louis Olinde und Jonas Mattisseck mussten ihre Saison bereits beenden, zudem ist ein Einsatz der Schlüsselspieler Luke Sikma und Johannes Thiemann offen. Den Bayern fehlt Abwehr-Ass Nick Weiler-Babb, dazu sind Leon Radosevic, Paul Zipser und Zan Mark Sisko angeschlagen. Ausreden aber zählen nicht mehr, Bayern-Manager Pesic will kein "Rumheulen" hören. "Beide Mannschaften werden kämpfen müssen, mit sich selbst und dem Gegner."

© dpa-infocom, dpa:210608-99-907053/3