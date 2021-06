Basketball-Bundesliga Alba-Comeback in Finalserie gegen Bayern - Ein Sieg fehlt

Schon in Spiel vier am Sonntag (15.00 Uhr) kann Alba die Titelverteidigung perfekt machen. Die Bayern dagegen brauchen unbedingt den Heimerfolg, um ein alles entscheidendes fünftes Spiel am Dienstag in Berlin zu erzwingen. "Mal sehen, wer spielen kann", sagte Trinchieri angesichts der Strapazen und Blessuren vor dem 90. Saisonspiel seiner Mannschaft.