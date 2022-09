Basketball-Bundesliga Alba Berlin besiegt die Hamburg Towers mit viel Mühe

Doch gegen Ende des ersten Viertels häuften sich die Fehler im Berliner Spiel. Noch vor dem zweiten Viertel geriet Alba so erstmalig in Rückstand (24:25). Zudem gab es in der Defensive einige Abstimmungsprobleme, sodass Hamburg zu oft zu leicht zu Punkten kam. So gestaltete sich eine sehr enge und kampfbetonte Partie.