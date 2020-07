Basketball-Bundesliga Akpinar, Giffey, Paulding: Zehn BBL-Profis im Turnier-Fokus

Rickey Paulding (EWE Baskets Oldenburg): Auch in seiner 13. Bundesligasaison erlebt Mr. Oldenburg mit dem Meisterturnier noch ein Novum. Der 37-Jährige liefert auch im hohen Basketball-Alter noch Topleistungen ab und ist die Identifikationsfigur des Clubs.

Philipp Herkenhoff (Rasta Vechta): Der Nationalspieler hat richtig Bock auf das Finalturnier. Kurz vor der Corona-Pause spielte der 20 Jahre alte Forward noch im Rasta Dome für Deutschland, jetzt will er mit Vechta in München überraschen.

Jordan Crawford (Brose Bamberg): Es war ein echter Coup, dass Bamberg Crawford für das Turnier zurückholte. In den zwei Einsätzen vor der Pause deutete der Ex-NBA-Profi schon an, dass er dem Bamberg-Spiel seinen Stempel aufdrücken kann. Das soll er auch in München tun. Ein echter Scorer.

Alex Ruoff (BG Göttingen): Sieben Siege, zwei Niederlagen. Das ist die Bilanz, seit der Amerikaner wieder in Göttingen ist. Während andere Leistungsträger nicht zurück zu den "Veilchen" kamen, ist Ruoff wieder da. Und soll Göttingen in die K.o.-Runde führen.

Dylan Osetkowski (ratiopharm Ulm): Dass der Center mit dem frisch erhaltenen deutschen Pass nur an Göttingen ausgeliehen war, wusste fast keiner. Er war ein Garant für den Göttinger Höhenflug. Nun will er mit Ulm die Favoriten ärgern. Am liebsten schon zum Auftakt die Bayern.

Yorman Polas Bartolo (Fraport Skyliners): Verteidigung ist Trumpf bei den Frankfurtern - wo würde Bartolo also besser hinpassen? Der 34 Jahre alte Ex-Bonner gilt als einer der besten Defense-Spieler der Liga. Weil Bonn auf das Turnier verzichtete, ging er zu den Skyliners.