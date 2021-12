Basketball-Brüder Die Wagners und das unsichere Weihnachten in der NBA

"Man muss sich, glaube ich, ein bisschen von den Ergebnissen lösen. Das klingt jetzt etwas kitschig, aber nicht alles so ernst nehmen, Tag für Tag den Prozess irgendwie genießen und das ist das wichtigste", sagte Moe, wie sie ihn in den USA nennen, als er neulich in Los Angeles durch die immer enger werdenden Gänge des Staples Centers zum Bus lief. "Natürlich müssen wir versuchen, Spiele zu gewinnen. Ich mag das auch nicht, wenn man sagt, man entwickelt. Man entwickelt sich ja nur, wenn man versucht zu gewinnen. Aber in so einer Liga mit 82 Spielen, wenn du da jeden Tag deine ganzen Emotionen auf Gewinnen und Verlieren packst, dann kannste nicht schlafen."

Moritz Wagner läßt Melancholie zu

So emotional Moritz Wagner auf dem Platz ist, wenn ihn Trainer Jamahl Mosley dann mal spielen lässt und die Fähigkeiten des Berliners nutzen will, so reflektiert kann er über das Geschäft reden. Er weiß, dass er zusammen mit seinem Bruder in einer Umgebung arbeitet, die die allerwenigsten Basketballspieler auf diesem Planeten wirklich kennenlernen dürfen. "Ich mag es sehr, allein in der Halle zu sein und zu trainieren. Wenn man nicht diesen Glamour hat, sondern die Stille, aber zu wissen, dass man jetzt in einer NBA-Halle ist", erzählt er. "Das genieße ich schon sehr. Das sind Momente, wo ich manchmal stoppe und die Melancholie zulasse."

Auch Franz Wagner kennt noch die Trainingshalle bei Alba Berlin, die schon im Vergleich zu den Einrichtungen am College in Michigan nicht mehr mithalten konnte. "Ich glaube, man gewöhnt sich sehr, sehr schnell dran. Aber dadurch, dass wir diese andere Sicht haben, haben wir gelernt, es sehr wertzuschätzen", sagt er. "Wir haben hart gearbeitet, aber da ist auch viel Glück dabei, dass das passiert. Deswegen probieren wir das so lange zu genießen, wie es geht. Das machen wir auch." Auch wenn gerade alles ein bisschen komplizierter ist.