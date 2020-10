«Basic Instinct»-Star Sharon Stone hat keine Lust mehr auf Dates

New York - US-Schauspielerin Sharon Stone hat die Nase voll von Dating. "Ich will keine Unaufrichtigkeit, keinen Quatsch und keine Spielchen", sagte die 62-Jährige ihrer Kollegin Drew Barrymore (45) in deren gleichnamiger Show. Sie genieße ihre Zeit alleine, mit ihren Kindern und Freunden mehr. "Ich bin fertig mit Daten."