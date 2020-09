Barrierefreiheit auf der Schillerhöhe in Marbach Lösung für Limo-Treppe wird verzwickt

In der Tat wurden den Räten vor Jahren bereits Ideen präsentiert, wie eine Rampe als Alternative zu der Treppe geführt werden könnte. Dabei wurde in die Überlegungen auch die große Rotbuche, die in diesem Bereich steht, integriert. Vollends zufrieden waren die Räte allerdings nicht mit den Ansätzen, sodass das Ganze wieder zu den Akten gelegt wurde. Doch Ute Rößner deutete schon an, dass sie bei der Angelegenheit nicht lockerlassen wird. „Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg“, meinte sie. Fakt ist jedenfalls, dass es vor dem Bau des Literaturmuseums der Moderne beides gab: eine Treppe und einen serpentinenartigen Weg nach oben. Beim Bau des Limos wurde dann aber eine Lösung aus einem Guss für das Gelände angestrebt – und eine Rampe passte dabei offenbar nicht ins Konzept, sodass nur die Treppenanlage erneuert wurde.