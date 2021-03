Barcelona Weitere große Firmen bleiben Mobile World Congress fern

Nokia verwies auf die Gesundheit der Mitarbeiter, Kunden und Partner: "In Anbetracht des internationalen Charakters der Veranstaltung und da sich die globale Impfkampagne noch in der Anfangsphase befindet, haben wir die wohlüberlegte Entscheidung getroffen, stattdessen nur an der virtuellen Veranstaltung teilzunehmen." Die Mobilfunk-Sparte von Sony erklärte, "da sich die Welt zunehmend auf digitale und Online-Möglichkeiten verlagert", werde man auf Wegen kommunizieren, die Neuheiten einem breiteren Publikum zugänglich machen. Facebook nimmt noch bis mindestens Ende Juni generell nicht an Events teil.