BAP-Gründer Wolfgang Niedecken sieht sich als treuer Fan

Der Musiker, der am 30. März 70 Jahre alt wird, beschäftigt sich nach eigenen Angaben nicht übermäßig mit dem Dasein als Senior. "Ich fließe von einem in den anderen Tag und es passiert immer etwas Interessantes", so Niedecken in dem Interview. Es habe zwar schon Pläne für den runden Geburtstag gegeben, sagte der Musiker. Das werde nun wegen der Pandemie zwar nicht klappen, aber Niedecken nannte schon einen neuen Plan: "Wir machen einfach 70A und verlegen alles ins nächste Jahr", kündigte er bei Hit Radio FFH an.