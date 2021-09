Die Banken holen nun die Zustimmung zu ihren Kontomodellen ein

Zahlreiche Banken und Sparkassen verschicken gegenwärtig Kundenbriefe, in denen sie eine Zustimmung zu ihren Kontomodellen einfordern. Wer diese für die Zukunft nicht akzeptiert, muss mit einer Kündigung des Kontos rechnen – darauf wird in allen unserer Zeitung vorliegenden Schreiben mehr oder weniger deutlich hingewiesen. In den Briefen stellen die Banken ihren Kunden oft vor die Wahl der Zustimmung oder es droht eine Kündigung des Kontos mit Wirkung zum 1. Oktober. Kontoinhaber haben also Zeit bis zum Donnerstag, dem 30. September, der Bank eine Rückmeldung zu geben.