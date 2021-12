Bank vor Umnutzung Die Stadt ist um einen Tresor reicher

Bei Liebhabern nicht hoch im Kurs

Frei stehende Safes, die nicht mehr als 200 Kilogramm wiegen, könne man vor einer Umnutzung zur Not mit viel Manpower heraustragen. Aber auch dann würden die Aufbewahrungsgeräte in der Regel anschließend verschrottet. „Es kommt ganz selten vor, dass sich auf dem Liebhabermarkt jemand für einen ausgedienten Tresor interessiert“, sagt Weisheit. Zumal auch die etwas leichteren Exemplare im Boden verschraubt und verankert seien. Wolle man die bei der Bank ausrangierten Tresore zuhause ebenfalls zur Verwahrung von Wertgegenständen oder Geld verwenden, müssten sie dort im Grunde genauso gesichert werden – wolle man nicht Gefahr laufen, dass sie gestohlen werden.

Baujahr 1986

Dass die Banktresore auf dem Liebhabermarkt nicht unbedingt hoch im Kurs stehen, liegt laut Bernd Weisheit auch daran, dass es sich nicht um historische Preziosen handelt. Sie stammten meist aus den 50er- oder 60er-Jahren. Der Tresor in Kleinbottwar ist sogar noch neueren Datums, wie der Bürgermeister an dem massiven Aufbewahrungsgerät mit der ultraschweren Tür abliest: Das Fabrikat ist aus dem Jahr 1986 – und würde damit wie das restliche Inventar der einstigen Filiale in Kleinbottwar eine prächtige Filmkulisse für eine Zeitreise in das Jahrzehnt von Neuer Deutscher Welle, Mauerfall und Zauberwürfel abgeben.

Tresorraum in Marbach

Bücherei

Einen ganzen Raum, der früher als Geldspeicher genutzt wurde, gibt es in der Stadtbücherei in Marbach. Das liegt an der Historie des Gebäudes in der Hauffstraße 7, die einstmals Champignystraße hieß. Das Anwesen sei 1923/24 errichtet worden, erklärt der Marbacher Stadtarchivar Albrecht Gühring. Es habe der Amtskörperschaft für das Oberamt Marbach gedient, zudem sei am 14. Oktober 1924 die Oberamtssparkasse ins Erdgeschoss eingezogen, wo nun die Bücherei ihre Besucher empfängt. 1934 sei die Oberamts- in der Kreissparkasse aufgegangen.

Umzug

Das neue Gebäude der Kreissparkasse in der Güntterstraße wurde nach Angaben von Albrecht Gühring am 18. August 1951 eingeweiht. Das Haus in der Hauffstraße wurde zum Domizil der Stadtbücherei, nachdem dort die zwischenzeitlich untergebrachten Kriegsflüchtlinge und Heimatvertriebenen 1950 ausgezogen waren. Der einstige Tresorraum wird heute von dem Team der Bibliothek vor allem als Lager genutzt, manchmal auch für Veranstaltungen.