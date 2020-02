Bands zeigen in Marbach ihr Können Rocksession bringt das Jugendhaus zum Beben

Kurz vor 20 Uhr wurde in entspannter Runde noch Tischfußball gespielt, auf der Gitarre gejammt und leckeres Obst gegessen. Weniger pünktlich, doch immerhin zur Primetime startete die erste Formation des Abends: Wednesday von der Jugendmusikschule Marbach-Bottwartal mit dem bekannten Popsong „Kiss me“ von Sixpence None The Richer. Unterstützt wurde die kleine Band, die aus Sängerin Lea Basilowski am Keyboard und Meggie Usselmann am Schlagzeug besteht, von Bandcoach Jörg Bielfeldt selbst, der am Bass eingesprungen ist. Jedoch mit einer Besonderheit: „Ich spiele an einer Bassukulele, wenn sich jemand darüber lustig machen möchte, bitte sehr“, witzelte Bielfeldt und hieß das Publikum mit fluffigem Pop willkommen.