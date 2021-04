Bamf-Studie Zahl der Muslime in Deutschland deutlich gestiegen

Am Mittwoch wurde sie in Nürnberg gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium vorgestellt. Demnach leben derzeit zwischen 5,3 und 5,6 Millionen Menschen muslimischen Glaubens in Deutschland, das entspricht einem Anteil von 6,4 bis 6,7 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Im Vergleich zur letzten Hochrechnung im Jahr 2015 ist die Zahl der muslimischen Religionsangehörigen um rund 900.000 Personen gestiegen. Mit 47 Prozent sind fast die Hälfte deutsche Staatsbürger.