Ballett-Austausch mit Mexiko Rocío Alemán exportiert zehn Soli

„Ich wollte meiner Schule etwas zurückgeben“, sagt die Stuttgarter Solistin zu ihrer Motivation. Wertvolle Erfahrungen, Einblick in die Arbeit einer weltberühmten Kompanie, Eindrücke von der aktuellen europäischen Tanzsprache, bessere Chancen bei der Jobsuche als Profitänzer – mit ihrem Projekt will die Mexikanerin gezielt den Nachwuchs fördern. „Außerdem hoffe ich, die Präsenz mexikanischer Künstler und Künstlerinnen in Theatern und auf Bühnen in aller Welt zu erweitern“, fügt sie an. Und nebenbei betont Alemáns Projekt „Crear para crecer“ die Grenzen überwindende Kraft des Tanzes.