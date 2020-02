Stuttgarts Ballerina Alicia Amatriain Pas de deux mit Baby

Sorge, dass sie die zusätzlichen Kilos nicht wieder loswird, hat Alicia Amatriain keine. Ein durchtrainierter Körper wie ihrer finde nach einer Schwangerschaft schnell zurück in den Ausgangsmodus. Und auch jetzt hält sich die Tänzerin im Rahmen ihrer Möglichkeiten beweglich, macht Pilates bei der ehemaligen Kollegin Oihane Herrero; im Vordergrund stehen nun allerdings auch bei langen Spaziergängen Ruhe und Entspannung. „Wenn ein Tänzer durch eine Verletzung bedingt eine Auszeit nehmen muss, dann ist das eher eine negative Pause“, spielt Alicia Amatriain auf alte Probleme mit der Schulter an. „Jetzt fühlt es sich dagegen positiv an, dass mein Körper auch einmal etwas anderes tun kann. Das macht auch den Kopf frei.“

Einstieg in den Ausstieg?

Wie lange sie aussetzen wird, will sie entscheiden, wenn sie weiß, welche Anforderungen das neue Leben mit einem Kind an sie stellt. Könnte die Mutterschaft für eine Tänzerin, die wie Alicia Amatriain alles erreicht hat, auch der Einstieg in den Ausstieg sein? 1996 war die Spanierin die erste Stipendiatin von Birgit Keils Tanzstiftung, heute ist sie Kammertänzerin der Stuttgarter Staatstheater, hat Trophäen wie den Theaterpreis Der Faust und den Prix Benois, der als Oscar der Ballettwelt gilt, zu Hause stehen. „Die Zukunft meiner Karriere will ich offenlassen. Ich weiß nur, dass ich zurückkommen muss, egal ob für eine Vorstellung oder für fünf Jahre. Mein Kopf sagt, dass ich das richtig zu Ende bringen will.“ Und damit meint die Tänzerin nicht eine glamouröse Abschiedsvorstellung, sondern das subjektive Gefühl, ganz bewusst einen Punkt hinter eine besondere Karriere gesetzt zu haben.

Wann ist überhaupt der richtige Zeitpunkt in einer solchen Karriere für ein Kind? Die Frage, die viele Frauen quält und soweit treibt, Eizellen für eine spätere Schwangerschaft eingefrieren zu lassen, ist für Tänzerinnen noch schwieriger zu beantworten. „Es ist sicherlich für den Körper nach einer Schwangerschaft einfacher zur alten Form zurückzufinden, wenn man mit zwanzig Mutter wird“, sagt Alicia Amatriain. Doch wer am Anfang seiner Laufbahn steht, hat andere Prioritäten und sorgt sich vielleicht sogar um Vertrag und Karriere.

Kollegen wollen babysitten

„Für mich war immer klar, dass ich Kinder haben will“, sagt Alicia Amatriain. „Aber ich hatte nicht den richtigen Mann gefunden.“ Der ist mit dem heute 26-jährigen Tänzer Alexander Mc Gowan in ihr Leben getreten, sodass sich für die Ballerina auch das Nachdenken über eine Adoption erübrigte. Dafür stehen die Mc Gowan-Amatriains vor dem üblichen Problem, das jede junge Familie umtreibt: die Kinderbetreuung. Egal ob Au-pair oder Tagesmutter: „Ich möchte für meine Tochter jemanden finden, der spanisch spricht“, sagt Alicia Amatriain. Die vielen Vorstellungen am Abend sieht sie dagegen locker. „Ich weiß, dass Tamas Detrich wie auch schon Reid Anderson sehr rücksichtsvoll mit solchen Situationen umgeht. Und für den Notfall“, sagt Alicia Amatriain und lacht, „habe ich schon eine Warteliste an Kollegen, die unbedingt Babysitten wollen.“

Angst, nach der Geburt nicht wieder fit genug zu werden, um den eigenen Ansprüchen zu genügen, macht sich Alicia Amatriain keine. Vorbilder wie die beiden Mamas in der Kompanie, Anna Osadcenko und Miriam Kacerova, die erfolgreich auf die Bühne zurückkehrten, braucht sie nicht. „Jede Ballerina ist anders. Iana Salenko vom Berliner Staatsballett hat bis zum achten Monat mittrainiert. Aber ich fühle mich durch andere zu nichts gezwungen.“ Sicher aber ist: „Ich werde nicht dieselbe Ballerina wie vorher sein. Jede Pause bedeutet auch Veränderung und Chance für einen Neubeginn.“