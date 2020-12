Ballade mit Akustik-Gitarre Weihnachtsüberraschung von Ed Sheeran

Berlin - Nachdem es in letzter Zeit still um Ed Sheeran geworden war, hat der britische Songwriter nun überraschend ein neues Lied veröffentlicht. "Afterglow ist ein Song, den ich letztes Jahr geschrieben habe und den ich jetzt mit euch teilen wollte", schrieb der 29-Jährige am Montag auf Instagram. Die Ballade mit Akustik-Gitarre sei "nicht die erste Single des nächsten Albums, einfach ein Lied, das ich liebe, und ich hoffe, ihr auch".