Balkonabsturz in Steinheim Ursache für Unglück noch unklar

Am Samstagnachmittag knickte in Steinheim in der Stettiner Straße ein Balkon ab. Fünf Personen wurden verletzt. Jetzt gibt es von der Polizei Details zu dem Alter der Verunglückten und zur fünften Person. Die vier Männer, die sich zum Unglückszeitpunkt auf dem Balkon im ersten Obergeschoss befanden und gerade dabei waren, ein Sofa mit einem Seil herunter zu lassen, waren im Alter zwischen 47 und 58 Jahren.