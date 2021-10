Bald neues Feature WhatsApp Sprachnachrichten auch außerhalb des Chats anhören

Stuttgart - Es streiten sich die Gemüter darüber, ob eine lange Sprachnachricht in Ordnung ist oder einfach nur nervt. Immerhin verbessern Updates immer weiter den Umgang mit der sogenannten „Memo“. Seit einiger Zeit kann man selbst bestimmen, in welcher Geschwindigkeit man sich eine Nachricht abhören will. Entweder in Normalgeschwindigkeit (1x), eineinhalb Mal so schnell (1,5x) oder doppelt so schnell (2x). Dies geht per Drücken auf die Memo während dem Abspielen. Es „ploppt“ da auf, wo das Profilbild zu sehen ist, bevor man die Memo abspielen lässt.