Bahnrad-WM Nach Einzel-Gold: Brauße will wieder im Team jubeln

So musste Brauße halt dieses Mal alleine zu Gold rasen, womit sie nach Bronze 2020 in Berlin und Silber 2021 in Roubaix den Medaillensatz komplettierte. "Alleine ganz oben zu stehen bei einer Weltmeisterschaft, den Titel von Lisa Brennauer zu übernehmen, ist besonders für mich", meinte Brauße.