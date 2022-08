Bahnrad-EM in München Titel sieben und acht für Friedrich und Kluge/Reinhardt

Allerdings schränkte er auch ein, dass nicht in allen Disziplinen die stärkste Konkurrenz am Start war. "Das ist eine Standortbestimmung, die fällt positiv aus. Es hat uns aber auch das eine oder andere aufgezeigt, woran wir weiter arbeiten müssen", urteilte er. Mit Blick auf die Weltmeisterschaften vom 12. bis 16. Oktober in Paris gebe das Abschneiden dennoch "ein Riesenselbstbewusstsein". Der eingeschlagene Weg mit den neuen Bundestrainern Jan van Eijden (Sprint) und Tim Zühlke (Ausdauer) sei richtig. Alles habe gut miteinander harmoniert. "Das hat mich persönlich auch sehr überrascht", sagte Moster.