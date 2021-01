Bahnhofstraße in Erdmannhausen Gemeinde will sich gegen Sperrung stemmen

Er hofft außerdem, dass der Verkehr in der Bahnhofstraße während der Arbeiten auch ohne Baustellenampel fließen kann. „Wir hoffen, dass der Begegnungsverkehr auf Sicht möglich sein wird.“

Eine endgültige Entscheidung in der Sache muss allerdings das Landratsamt, das für die Bahnhofstraße als Kreisstraße zuständig ist, fällen. „Den Äußerungen von Bürgermeister Kohler ist nichts hinzuzufügen“, heißt es seitens der Kreisbehörde. „Die Information des VVS war falsch und der Hinweis ist inzwischen aus der App und der Homepage entfernt“, informiert Frank Wittmer von der Pressestelle des Landratsamtes. Und weiter: „Wegen der Vollsperrung ab 8. Februar Richtung Kirchberg und der damit zusammenhängenden Umleitung des Busverkehrs über die Bahnhofstraße in Erdmannhausen wird es erst ab April zu verkehrsrechtlichen Maßnahmen dort kommen.“ Aufgrund der Situation, zum Beispiel dem vorhandenen Bahnübergang, müsse eine Lösung gefunden werden, die allen verkehrsrechtlichen und eisenbahnrechtlichen Vorgaben entspricht, erläutert Wittmer. „So ist zum Beispiel zu berücksichtigen, dass sich kein Rückstau bis in den Bereich des Bahnübergangs bilden darf. Zum weiteren Vorgehen stehen wir in Kontakt mit der Gemeinde Erdmannhausen.“ Nicht umhin kommen die Erdmannhäuser zumindest um eine halbseitige Sperrung der Bahnhofstraße an zwei Tagen in der kommenden Woche. Denn am 3. und 4. Februar wird der Kran für die Baustelle des Seniorenheims aufgestellt.