Bahnhofsbereich Ludwigsburg wird geräumt Opel steht in Flammen

Der Bahnhofsbereich in Ludwigsburg ist am Freitagvormittag geräumt worden, nachdem ein Auto am Busbahnhof zu brennen begonnen hatte. Kurz nach 11.30 Uhr ging ein entsprechender Notruf bei der Polizei ein. Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Ludwigsburg sowie die Feuerwehr rückten hierauf aus. Um für diese Platz zu schaffen und aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde der Busbahnhof geräumt und abgesperrt.