Bahn Fahrgastverband: Streik-Fahrpläne müssen früher online sein

Streikfahrpläne sollten mindestens 48 Stunden vor Beginn des Arbeitskampfes veröffentlicht werden. Im Personenverkehr will die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer in der Nacht zu Donnerstag mit einem fünftägigen Streik beginnen. Die Bahn hatte nach dem Streikaufruf am Montag und Dienstag in ihren Verkehrsmeldungen nach und nach Ersatzfahrpläne für die Regionen veröffentlicht. In der Online-Fahrplanauskunft und der App DB Navigator sollten sie jedoch teilweise erst im Laufe des Mittwochs verfügbar sein.