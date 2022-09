Bäder im Kreis Ludwigsburg Eine Schulstadt braucht ein Bad

Das Heilbad in Hoheneck schließt im Oktober für sechs Monate. Das Bad in Beilstein macht später auf und früher zu. In Affalterbach musste das Lehrschwimmbecken vor den Ferien aus technischen Gründen geschlossen werden. Am 17. Oktober macht es wieder auf. Für wie lange ist allerdings ungewiss. Wenn es hart auf hart komme, sei das Bad das Erste, was geschlossen werde, erklärte Bürgermeister Steffen Döttinger in der Ratssitzung am Donnerstag.