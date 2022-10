Bäcker Hofmann aus Murr Wie backt man ein ausgezeichnetes Biobrot?

Eugen Hofmann von der gleichnamigen Bäckerei mit Stammsitz in Murr ist kein ausgesprochener Biobäcker. In seinem Sortiment finden sich auch Backwaren mit Zutaten aus konventioneller Landwirtschaft. Und dennoch ist er gleichzeitig ein Pionier der Biobranche. Schon vor dreißig Jahren hat er damit begonnen, sein Sortiment um Knuspriges mit dem Biosiegel zu erweitern. „Ich wollte auch für Leute etwas anbieten, die Wert auf solche Produkte legen“, erklärt der Bäckermeister. Angefangen habe man zunächst mit Biogetreide aus Frankreich, inzwischen werde man schon seit Langem vom Biolandhof Trautwein aus dem wenige Kilometer entfernten Kirchberg an der Murr beliefert. Generell setzt man bei Hofmann auf Produkte aus der Region.