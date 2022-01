Bäche in Steinheim Schaum hat natürlichen Ursprung

Wobei Schaumbildungen in Gewässern natürlich auch anthropogen, also menschengemacht sein können. Löschschäume oder Schäume, die durch Tenside entstehen, wie sie etwa in Reinigungsmitteln oder Kosmetik vorkommen, nennt Frank Wittmer als Beispiele. Ebenso wie Einträge aus der Landwirtschaft zum Beispiel durch Gülle oder Jauche.

Unterscheidung ist möglich, aber schwierig

Unterscheiden kann man anthropogene und natürliche Schäume auf Bächen, Seen und anderen Gewässern zum Beispiel über die Menge: „Kleinere und vereinzelte Schaumhäufchen sind in der Regel ein Zeichen für einen natürlichen Vorgang. Größere und vermehrte Schaumberge oder Schaumteppiche sind ein Zeichen für einen anthropogenen Einfluss“, heißt es aus dem Landratsamt.

Auch der Geruch dient als Kriterium: „Schaum aus industriell hergestellten Tensiden riecht nach Waschpulver, Seife oder hat einen typisch chemischen Geruch. Löschschäume haben ebenfalls einen dementsprechenden Geruch“, erklärt Wittmer. „Natürlicher Schaum hat meist einen leicht modrigen Geruch. Im Gewässer entstandene Schäume aus der Landwirtschaft durch Jauche oder Gülle riechen entsprechend.“

Was die Optik angehe, so sei chemischer Schaum im Gewässer in der Regel weiß und kaum verfärbt. Natürlicher Schaum oder Schaum, der von der Landwirtschaft verursacht wurde, sei dagegen eher bräunlich schattiert. „Dies ist allerdings nur ein schwaches Kriterium“, räumt der Sprecher der Kreisbehörde ein. „Da eine Unterscheidung nicht immer ganz einfach und insbesondere für Laien sehr schwierig ist, sollte gegebenenfalls die untere Wasserbehörde des Landratsamts verständigt werden.“