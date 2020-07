Badisches Staatstheater Theater-Mitarbeiter nach Belästigungsvorwurf freigestellt

Die Vorwürfe treffen das Haus in schwieriger Zeit: Erst vor wenigen Tagen hatte der Personalrat in einem offenen Brief angebliche Missstände am Theater angeprangert. Es war von „Kontrollzwang, beständigem Misstrauen, cholerischen Ausfällen“ seitens des Intendanten die Rede. Spuhler hatte sich daraufhin bei einer Personalversammlung entschuldigt und Veränderungen versprochen.